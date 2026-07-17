Informations pratiques

Mostuéjouls

Exposition Mon Pais , du réel à l’imaginaire ADPCM

Notre-Dame des Champs Mostuéjouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-01

Gouaches, pastels, crayons et encres, par Louis Camille Bringuier. L’exposition à N.D. des Champs est l’occasion de montrer à tous une petite partie de ce talent méconnu.

Louis-Camille Bringuier est un passioné du le pays des Grands Causses et de ses vallées. Le site devant lequel il plante son chevalet, il s’efforce d’en exprimer ce qu’il dit de fondamental, ce qui en fait la force et la beauté. Et pour mieux traduire la vérité profonde du lieu, l’artiste n’hésite pas à en tordre les lignes, à déplacer telle maison ou tel rocher, à exagérer telle forme, à traduire sur la toile ou le papier ce que lui dicte son émotion…

Des clichés photographiques de Alain Gaches et Jacques Bringuier accompagneront les œuvres de l’artiste. Chacun pourra ainsi confronter ce qu’expriment le regard du peintre et le regard du photographe.

Les photos du concours René Delon seront exposées en même temps pour que le public vote pour attribuer le prix. Cette année, le thème en était météo qui pleure et météo qui rit au pays des grands causses.

ADPCM (Association de Défense du Patrimoine de la Commune de Mostuéjouls) .

Notre-Dame des Champs Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie +33 6 10 03 74 97 adpcmmost@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Mon Pais , du réel à l’imaginaire ADPCM Mostuéjouls a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)