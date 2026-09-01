UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Val-de-Vesle

Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive FECITtoolbox Val-de-Vesle

vendredi 25 septembre 2026 · FECITtoolbox · Val-de-Vesle

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
FECITtoolbox
Adresse
11 Rue de Reims
Ville
51360 Val-de-Vesle
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Val-de-Vesle

Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive

FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Tout public
Qui vive

Exposition monographique de Camille Llobet

Du 25 septembre au 13 novembre 2026
Vernissage le vendredi 25 septembre 2026 à partir de 19h

FECITtoolbox

11 rue de Reims
51360 Val De Vesle

Accessible également en TER (gare de Val-de-Vesle) et en bus (ligne E5)   .

FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle 51360 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive

L’événement Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive Val-de-Vesle a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne