Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive FECITtoolbox Val-de-Vesle
vendredi 25 septembre 2026 · FECITtoolbox · Val-de-Vesle
Informations pratiques
Val-de-Vesle
Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive
FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Tout public
Qui vive
Exposition monographique de Camille Llobet
Du 25 septembre au 13 novembre 2026
Vernissage le vendredi 25 septembre 2026 à partir de 19h
FECITtoolbox
11 rue de Reims
51360 Val De Vesle
Accessible également en TER (gare de Val-de-Vesle) et en bus (ligne E5) .
FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle 51360 Marne Grand Est
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English : Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive
L’événement Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive Val-de-Vesle a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne