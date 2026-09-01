Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive FECITtoolbox Val-de-Vesle

Informations pratiques

Val-de-Vesle

Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive

FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Tout public

Qui vive

Exposition monographique de Camille Llobet

Du 25 septembre au 13 novembre 2026

Vernissage le vendredi 25 septembre 2026 à partir de 19h

FECITtoolbox

11 rue de Reims

51360 Val De Vesle

Accessible également en TER (gare de Val-de-Vesle) et en bus (ligne E5) .

FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle 51360 Marne Grand Est

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English : Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive

L’événement Exposition monographie de Camille Llobet Qui vive Val-de-Vesle a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne