Exposition: Montfaraquarelle au fil de l’eau Montfarville Montfarville

Montfarville

Exposition: Montfaraquarelle au fil de l’eau

Montfarville 4 Rue des Hougues Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-29 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Au fil de l’ eau est le thème de l’ exposition de Montfaraquarelle qui vous fera découvrir la progression de chacun (e) dans une ambiance bienveillante qui permet à l’ art de devenir un langage partagé. Les 28 et 29 novembre 2026 de 10h à 19h salle de convivialité Montfarville Exposition hors norme incluant des démonstrations et explications autour d’un café à la découverte de l’aquarelle. .

Montfarville 4 Rue des Hougues Montfarville 50760 Manche Normandie +33 2 33 43 20 68 edoziere@club-internet.fr

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English : Exposition: Montfaraquarelle au fil de l’eau

L’événement Exposition: Montfaraquarelle au fil de l’eau Montfarville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cotentin Le Val de Saire