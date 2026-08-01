Festival Louis Kentner Montfarville
lundi 24 août 2026 · Montfarville
Informations pratiques
Montfarville
Festival Louis Kentner
Eglise Montfarville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-08-24
L’Association Les Musiques Vagabondes organise le Festival Louis Kentner. Ensemble de 5 concerts de musique de chambre, à Tocqueville et Montfarville.
Vous trouverez sur le site l’historique de l’Association Les Musiques Vagabondes qui, chaque année depuis 2019, a organisé plusieurs concerts dans différentes églises du Val de Saire, avec de jeunes musiciens en formation dans différentes grandes écoles de musique européennes. .
Eglise Montfarville 50760 Manche Normandie +33 6 11 17 42 87 contact@lesmusiquesvagabondes.eu
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English : Festival Louis Kentner
L’événement Festival Louis Kentner Montfarville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin Le Val de Saire
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