Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville
Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville mercredi 12 août 2026.
Montfarville
Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville
Rue de la Poste Montfarville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 19:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame de Montfarville datant de 1763, partiellement inscrite aux Monuments historiques.
Intervenante Éliane Deville
___
Infos pratiques
RENDEZ-VOUS devant l’église.
Gratuit, sans réservation. .
Rue de la Poste Montfarville 50760 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville
L’événement Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture
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