Montfarville

Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville

Rue de la Poste Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 19:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame de Montfarville datant de 1763, partiellement inscrite aux Monuments historiques.

Intervenante Éliane Deville

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Infos pratiques

RENDEZ-VOUS devant l’église.

Gratuit, sans réservation. .

Rue de la Poste Montfarville 50760 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture