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Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville

Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville

Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville mercredi 12 août 2026.

Adresse : Rue de la Poste

Ville : 50760 Montfarville

Département : Manche

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montfarville

Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville

Rue de la Poste Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 19:15:00

Date(s) :
2026-08-12

Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame de Montfarville datant de 1763, partiellement inscrite aux Monuments historiques.
Intervenante Éliane Deville
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Infos pratiques
RENDEZ-VOUS devant l’église.
Gratuit, sans réservation.   .

Rue de la Poste Montfarville 50760 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14  billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Visite de l’église Notre-Dame Montfarville Montfarville a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture

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