Montfarville

Festival Les Traversées Tatihou Roberta Gulisano

Rue de la Poste Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 22:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Aujourd’hui basée au Royaume-Uni, Roberta Gulisano puise dans les traditions populaires de son île d’origine, la Sicile, pour façonner un univers artistique puissant et singulier. Chanteuse et compositrice, elle développe un univers musical intense où se rencontrent folk psychédélique, chants rituels et traditions du sud de l’Italie.

Accompagnée sur scène de ses acolytes Giorgio Maltese et Michele Piccione, elle transforme chaque concert en une expérience immersive, où instruments anciens et textures modernes soutiennent une voix à la fois intense et lumineuse.

L’univers de Roberta Gulisano s’inscrit dans la lignée de Rosa Balistreri, voix tragique et puissante de la Sicile populaire, et se déploie sur une toile sonore brute mêlant tradition et modernité. Les mélodies, portées par les rythmes obsédants des tambours et des instruments ancestraux, vous ancrerons dans un lieu et un état d’esprit singuliers le Sud, comme condition de l’âme. Un hommage poignant aux cultures des espaces oubliés, à la résilience des déracinés et à la dignité des femmes. .

Rue de la Poste Montfarville 50760 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Roberta Gulisano

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Roberta Gulisano Montfarville a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture