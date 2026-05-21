Exposition Montpezat d’Agenais Eglise Saint-Jean de Balerme Montpezat

Montpezat

Exposition Montpezat d’Agenais

Eglise Saint-Jean de Balerme 1550 Route de Saint-Jean Montpezat Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association des Amis de Saint-Jean vous propose, du dimanche 28 Juin au dimanche 26 Juillet de 15H à 18H30 tous les jours sauf le lundi,

de découvrir en l’église Saint-Jean de Balerme, les oeuvres de Guylaine BISSON et Philippe LHUILLIER, artistes peintres, Jeep BIMBIM artiste peintre graffeur

et Cécile LAISSUS artiste sculptrice. .

Eglise Saint-Jean de Balerme 1550 Route de Saint-Jean Montpezat 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 02 14 christine.bordes60@free.fr

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English : Exposition Montpezat d’Agenais

L’événement Exposition Montpezat d’Agenais Montpezat a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas