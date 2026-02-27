Exposition Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Moulin du Pont Lasveyras Beyssenac

Exposition Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras

Le 16 février 1944, le moulin de la Papeterie hébergeait environ une cinquantaine de jeunes réfractaires au STO. 34 d’entre eux furent exécutés par un peloton allemand, 13 furent déportés (7 en réchappèrent), et 3 survécurent à l’attaque. Tous ces jeunes hommes étaient en attente de former le Bataillon Violette, bataillon qui se formera en juin 1944.

Le Moulin est désormais un lieu de Mémoire où une exposition retraçant les faits est présentée tous les étés au public.

Sur ce site chargé d’histoire, vous découvrirez également

– un chemin de la Mémoire années 1940 à 1945,

– des sentiers pédestres et un sentier botanique,

– la stèle des maquis,

– Le Pont Lasveyras pont médiéval classé monument historique. .

