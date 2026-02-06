Rencontre Mémoire et transmission Moulin de la papèterie Beyssenac

Rencontre Mémoire et transmission

Moulin de la papèterie Moulin de La Résistance Beyssenac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Rencontre et échanges autour de la thématique Mémoire et transmission.

En présence de Daniel et Jean-Pierre Millot ( Notre famille dans l’Europe en guerre 1914-1918, 1939-1945 ) et Jean-Michel Valade ( Rescapés des camps nazis, le témoignage de huit corréziens ).

Lectures de poèmes lauréats du Prix thématique Mémoire et transmission du concours international Poésie en liberté (pour les 15-25 ans) par des élèves des écoles du territoire. .

Moulin de la papèterie Moulin de La Résistance Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Mémoire et transmission

L’événement Rencontre Mémoire et transmission Beyssenac a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze