Rencontre Mémoire et transmission Moulin de la papèterie Beyssenac jeudi 2 juillet 2026.
Moulin de la papèterie Moulin de La Résistance Beyssenac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
2026-07-02
fin : 2026-07-02
2026-07-02
Rencontre et échanges autour de la thématique Mémoire et transmission.
En présence de Daniel et Jean-Pierre Millot ( Notre famille dans l’Europe en guerre 1914-1918, 1939-1945 ) et Jean-Michel Valade ( Rescapés des camps nazis, le témoignage de huit corréziens ).
Lectures de poèmes lauréats du Prix thématique Mémoire et transmission du concours international Poésie en liberté (pour les 15-25 ans) par des élèves des écoles du territoire. .
Moulin de la papèterie Moulin de La Résistance Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
