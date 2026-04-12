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AGENDA · Saint-Molf

Exposition municipale Rue de la Duchesse Anne Saint-Molf

lundi 27 juillet 2026 · Rue de la Duchesse Anne · Saint-Molf

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de la Duchesse Anne
Adresse
Chapelle Saint Germain
Ville
44350 Saint-Molf
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Molf

Exposition municipale

Rue de la Duchesse Anne Chapelle Saint Germain Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

La mairie de Saint-Molf invite 5 artistes à exposer leurs oeuvres lors de l’Expo collective 2026. 
Découvrez différents médiums avec Florence DENIAUD, Nadine PRIGENT, Carole PODEVIN, Martine RANNOU et Laëtitia ROUSSEL.   .

Rue de la Duchesse Anne Chapelle Saint Germain Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 50 77  accueil@saintmolf.fr

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English :

L’événement Exposition municipale Saint-Molf a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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