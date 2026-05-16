Fête des Battages Saint-Molf
Fête des Battages Saint-Molf dimanche 2 août 2026.
Saint-Molf
Fête des Battages
Bois Pierrot Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
A ne pas rater, la 50ème édition de la fête des Battages.
Organisée par l’association de la fête des battages avec la participation des associations Mendulphines.
Tout au long de la journée, profitez du vide grenier, d’exposition de tracteurs anciens, démo de battages d’antan et animations pour enfants.
Vous pourrez aussi savourer de délicieux repas traditionnels autour de différents groupes de musiques. .
Bois Pierrot Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 61 47 82 fetedesbattages44350@gmail.com
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English :
L’événement Fête des Battages Saint-Molf a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT44
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