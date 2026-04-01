Atelier fleurs comestibles Saint-Molf
Atelier fleurs comestibles Saint-Molf dimanche 12 avril 2026.
Saint-Molf
Atelier fleurs comestibles
Kervolan Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-01
L’atelier se déroulera en deux temps AVEC STEPHANIE jardinière -permacultrice
– Balade dans le jardin de production des fleurs comestibles, on croque des fleurs, toute sorte de fleurs, cultivées principalement ou sauvages parfois. On repère les végétaux toxiques aussi. On profite de l’ambiance de l’île-jardin…
– Explication sur le mode de culture des fleurs c que vous pourriez facilement installer dans votre jardin (semis, vivaces, boutures…)
– Parties comestibles de chaque plante,
– Saisonnalité, période de cueillette, conservation des fleurs …
Infos et inscription .
Kervolan Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 24 43 38 ilejk44@gmail.com
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English :
L’événement Atelier fleurs comestibles Saint-Molf a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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