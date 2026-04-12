FORUM DES ASSOCIATIONS salle des sports Saint-Molf
FORUM DES ASSOCIATIONS salle des sports Saint-Molf samedi 29 août 2026.
Saint-Molf
FORUM DES ASSOCIATIONS
salle des sports rue de la roche blanche Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir les associations de Saint-Molf et des communes voisines stands, échanges, démonstrations et initiations. .
salle des sports rue de la roche blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 50 77 accueil@saintmolf.fr
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L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Molf a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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