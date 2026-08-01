Séance découverte gymnastique holistique rue de la Duchesse Anne Saint-Molf

Informations pratiques

Saint-Molf

Séance découverte gymnastique holistique

rue de la Duchesse Anne Centre culturel Roby Wolff Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Gymnastique holistique: auto-harmonie corps et esprit.

Des mouvements pour permettre à chacun de mieux se connaître et s’approprier son corps. Grâce à cette activité, vous retrouvez bien-être et énergie, vous améliorez votre souplesse et votre mobilité articulaire et petit à petit votre musculature postérieure s’allonge.

Ni exercices répétitifs, ni cardio, mais un travail corporel apaisé à l’écoute de votre corps. Je vous propose des mouvements simples qui sollicitent vos muscles en profondeur et dénouent votre musculature… Chaque séance est comme un récit qui s’adresse plus particulièrement à une zone de votre corps (le bassin, le dos, les épaules, la nuque…) et vous invite à doucement, patiemment la relâcher.Au fil des rendez-vous, vous retrouvez mobilité, vitalité, autonomie et vous vous débarrassez de crispations, de raideurs et de douleurs musculaires et articulaires.

C’est un travail psycho-corporel qui repose sur le principe de base que le corps ne ment pas, ne doute pas, il est le reflet de qui nous sommes. Ce travail progressif de libération des fascias, comme des ‘cuirasses musculaires’ et des couches de tensions contenues dans notre corps.

L’intention est d’apprendre à laisser ces cuirasses respirer, de les assouplir, et de les laisser aller quand elles ne sont plus nécessaires à notre vie, pour se retrouver Soi.

C’est une pratique douce qui invite à se reconnecter à soi-même. Elle permet à chacun, selon son propre rythme, de renouer un dialogue avec son corps. .

rue de la Duchesse Anne Centre culturel Roby Wolff Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 77 68 43 souffleetmoilavie@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance découverte gymnastique holistique Saint-Molf a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44