Saint-Molf

Soirée champêtre

rue de la Roche Blanche Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:30:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Au programme de la soirée

17h30 Ouverture du Jardin avec bar & espace de jeux libres.

18h Spectacle musical intergénérationnel Le Tintamarre des comptoirs pour swinguer et ravir petits et grands. A partir de 1 an. Découvrir ici !

19h30 Dîner champêtre végétarien aux saveurs du Jardin cuisinées avec amour par Lorine Hennebelle.

A propos du spectacle (Tout public) Trois musiciens proposent pour tout-petit et grand un concert théâtral aux notes poétiques et colorées. Ils guident le public dans un voyage qui fait tomber les frontières entre musiques du monde, chanson française et sonorités latines. Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers sonores originaux et contrastés. Ils introduisent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents métissés, afro-balkanique et Franco-latin. Le ukulélé, les voix, la clarinette, le saxophone, les percussions et l’accordéon se déplacent parfois dans le public au gré des chants, en offrant aux spectateurs une expérience onirique, immersive et participative.

A propos du dîner champêtre Lorine Hennebelle vous composera une planche apéritive à partager, un plat ainsi qu’un dessert. Les produits viennent principalement de notre ferme ainsi que des collègues paysan.nes du Pays Guérandais. Les boissons ne sont pas compris dans le menu mais notre bar vous permettra de vous désaltérer avec du vin, de la bière Vestibule et autre collation sans alcool. Merci de nous indiquer vos intolérances par mail.

Lien pour votre réservation .

rue de la Roche Blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 46 26 92 16

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L’événement Soirée champêtre Saint-Molf a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44