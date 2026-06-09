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Concours de pétanque Stade René Berthe Saint-Molf

Concours de pétanque Stade René Berthe Saint-Molf samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Stade René Berthe

Adresse : Rue de la Roche-Blanche

Ville : 44350 Saint-Molf

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Saint-Molf

Concours de pétanque

Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Ouvert au public. 

Stade René Barthe, parking de le Roche Blanche Saint-Molf
Renseignements et inscriptions  Philippe Audiger 06 21 32 75 33 ou Éric Stenou 06 66 95 59 03   .

Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 52 65  j-l.berthe@orange.fr

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English :

L’événement Concours de pétanque Saint-Molf a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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