Concours de pétanque Stade René Berthe Saint-Molf
Concours de pétanque Stade René Berthe Saint-Molf samedi 4 juillet 2026.
Saint-Molf
Concours de pétanque
Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Ouvert au public.
Stade René Barthe, parking de le Roche Blanche Saint-Molf
Renseignements et inscriptions Philippe Audiger 06 21 32 75 33 ou Éric Stenou 06 66 95 59 03 .
Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 52 65 j-l.berthe@orange.fr
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English :
L’événement Concours de pétanque Saint-Molf a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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