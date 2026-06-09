Concours de pétanque Stade René Berthe Saint-Molf

Saint-Molf

Concours de pétanque

Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Ouvert au public.

Stade René Barthe, parking de le Roche Blanche Saint-Molf

Renseignements et inscriptions Philippe Audiger 06 21 32 75 33 ou Éric Stenou 06 66 95 59 03 .

Stade René Berthe Rue de la Roche-Blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 52 65 j-l.berthe@orange.fr

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English :

L’événement Concours de pétanque Saint-Molf a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44