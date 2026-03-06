Saint-Molf

Lecture au jardin

Rue de la Duchesse Anne Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Lecture tout public suivie d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitent. .

Rue de la Duchesse Anne Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr

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English :

L’événement Lecture au jardin Saint-Molf a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44