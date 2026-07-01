Exposition : Murs de mémoire, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Exposition : Murs de mémoire 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Sourdin Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les murs ont une mémoire… celle des hommes et des femmes qui y ont laissé une trace. À travers cette exposition, le duo d’artistes 4MAINS propose de faire réapparaître ces histoires en investissant l’espace urbain par des reproductions d’œuvres installées in situ, en faisant de la ville un véritable livre à ciel ouvert, où l’art contemporain dialogue avec la mémoire collective. Chaque oeuvre valorise les métiers et savoirs-faires anciens qui ont fait l’histoire de la ville, avec des créations originales réalisées à partir d’images d’archives.

L’exposition se déploie sous deux formes complémentaires:

– Un parcours extérieur, à découvrir le long du bief et dans les cours-ateliers.

– Un parcours intérieur présenté au sein de la Maison du Patrimoine Sourdin, avec des œuvres originales et une installation spécifique venant enrichir le parcours permanent de visite.

Dernier week-end pour découvrir l’exposition « Murs de Mémoire » !

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie 02 33 69 24 11 https://mps.villedieu-les-poeles.fr/ La Maison du Patrimoine Sourdin, située dans une ancienne salle de cinéma rénovée à Villedieu-les-Poêles, est un centre d’interprétation dédié à l’histoire et au patrimoine de la ville. À travers six espaces interactifs, elle met en valeur l’histoire de la commanderie de l’Ordre de Malte, l’artisanat du cuivre, la dentelle, le patrimoine naturel, le mobilier normand et les créations contemporaines en cuivre et en laiton. Elle propose aussi des expositions temporaires, des visites guidées et des cours de dentelle aux fuseaux. Un lieu incontournable pour découvrir le riche héritage de Villedieu-les-Poêles. Parkings à proximité.

Les murs ont une mémoire… celle des hommes et des femmes qui y ont laissé une trace. À travers cette exposition, le duo d’artistes 4MAINS propose de faire réapparaître ces histoires en investissant…

© 4mains / Ville de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny