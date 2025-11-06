Visite guidée > Raconte-nous Villedieu et ses cours-ateliers Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visite guidée > Raconte-nous Villedieu et ses cours-ateliers

Au fil des ruelles, le guide vous mène à la découverte des cours-ateliers, ces lieux uniques où les habitants vivaient et travaillaient côte à côte. Derrière leurs murs se cachaient les batteries de cuivre, les voix des artisans et la vie d’une communauté soudée par le savoir-faire.

Aujourd’hui encore, ces cours racontent une histoire d’entraide, d’ingéniosité et de passion. Une visite pleine de charme, entre patrimoine, mémoire et authenticité, pour ressentir ce qui a fait l’âme de la Cité du cuivre.

Départ de l’Office de tourisme à 14h30.

Durée 1h30.

Infos et réservation 02 33 61 05 69. .

