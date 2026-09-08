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Exposition « Naître à Nantes » Place Royale Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Place Royale · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 – 12:00
Gratuit : oui pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes inscriptions via le formulaire en ligne En famille
L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.
Place Royale Nantes 44000
https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/archives-de-nantes/s-inscrire-a-un-evenement-individuel-archives-municipales
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