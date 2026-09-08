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Exposition « Naître à Nantes » Place Royale Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Place Royale · Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Place Royale
Adresse
Place Royale , Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes inscriptions via le formulaire en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 – 12:00
Gratuit : oui pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes inscriptions via le formulaire en ligne En famille 

L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.

Place Royale Nantes 44000
https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/archives-de-nantes/s-inscrire-a-un-evenement-individuel-archives-municipales


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