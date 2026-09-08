Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 – 12:00

Gratuit : oui pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes inscriptions via le formulaire en ligne En famille

L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.

Place Royale Nantes 44000

https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/archives-de-nantes/s-inscrire-a-un-evenement-individuel-archives-municipales



Afficher la carte du lieu Place Royale et trouvez le meilleur itinéraire

