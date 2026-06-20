Soubès

EXPOSITION NARUTO, DATTEBAYO !

3 Place du Terral Soubès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir l’univers de Naruto, héros du manga culte créé par Masashi Kishimoto

Naruto, Dattebayo* !

Cette exposition invite petits et grands à découvrir l’univers créé par Masashi Kishimoto à travers panneaux thématiques, illustrations et pièces de collection. Cette exposition a été prêtée par le Conseil départemental de l’Hérault avec l’autorisation des Éditions Kana et le prêt de statues de collection par TSUME dans le cadre du Festival Partir en Livre.

L’exposition sera ouverte au public du 7 au 17 juillet aux heures d’ouverture de la Mairie.

Naruto est un héros. Dans ce manga culte, créé par Masashi Kishimoto, le lecteur suit les aventures d’un jeune orphelin, rejeté par son village et dont l’ambition est de devenir maitre Hokage (le chef du village). Pour cela, il va devoir affronter de nombreux ennemis et dompter le Kyubi (démon) qui a détruit son village…

Farceur, Naruto multiplie les péripéties au sein de l’académie Ninjas où il forme l’équipe 7 aux côtés de Sakura Haruno et Sasuke Uchiwa, sous la direction de Kakashi Hatake. Naruto place l’amitié au-dessus de tout et le montrera à de nombreuses occasions.

**Dattebayo Crois-y ! .

3 Place du Terral Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 05 79

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English : EXPOSITION NARUTO, DATTEBAYO !

Come discover the world of Naruto, the hero of the cult manga created by Masashi Kishimoto

L’événement EXPOSITION NARUTO, DATTEBAYO ! Soubès a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC