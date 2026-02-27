Exposition Nathalie Le Guernic Réfectoire des Moines Brantôme en Périgord
Exposition Nathalie Le Guernic Réfectoire des Moines Brantôme en Périgord samedi 18 juillet 2026.
Réfectoire des Moines Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne
Photographie (photomontages). Ouvert tous les jours de 10h à 18h30. Entrée libre. .
English : Exposition Nathalie Le Guernic
Photography (photomontages). Open daily from 10 am to 6:30 pm. Free admission.
