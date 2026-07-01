Exposition Nature et Patrimoine Sabadel-Latronquière
vendredi 17 juillet 2026 · Sabadel-Latronquière
Informations pratiques
Sabadel-Latronquière
Exposition Nature et Patrimoine
maison des associations Sabadel-Latronquière Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
L'association M.A.R.T.E
L'association M.A.R.T.E. présente une exposition-vente consacrée au thème Nature et Patrimoine . Les visiteurs découvrent les aquarelles d'Isabelle Destruel ainsi que les créations de Chantal et Pierre Koch, mêlant poterie, céramique et œuvres en fer.
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maison des associations Sabadel-Latronquière 46210 Lot Occitanie monique.serres2@wanadoo.fr
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English :
The M.A.R.T.E. Association
L’événement Exposition Nature et Patrimoine Sabadel-Latronquière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac