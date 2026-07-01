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AGENDA · Sabadel-Latronquière

Exposition Nature et Patrimoine Sabadel-Latronquière

vendredi 17 juillet 2026 · Sabadel-Latronquière

Exposition Nature et Patrimoine Sabadel-Latronquière

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
maison des associations
Ville
46210 Sabadel-Latronquière
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Sabadel-Latronquière

Exposition Nature et Patrimoine

maison des associations Sabadel-Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17

L'association M.A.R.T.E

L'association M.A.R.T.E. présente une exposition-vente consacrée au thème Nature et Patrimoine . Les visiteurs découvrent les aquarelles d'Isabelle Destruel ainsi que les créations de Chantal et Pierre Koch, mêlant poterie, céramique et œuvres en fer.

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maison des associations Sabadel-Latronquière 46210 Lot Occitanie   monique.serres2@wanadoo.fr

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English :

The M.A.R.T.E. Association

L’événement Exposition Nature et Patrimoine Sabadel-Latronquière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac