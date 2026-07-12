Exposition Nicolas Barabé Les Halles Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 16 juillet 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Nicolas Barabé
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez plonger dans l’univers captivant du peintre Nicolas Barabé.
À travers ses toiles, l’artiste vous embarque pour une escale maritime et industrielle fascinante.
Laissez-vous séduire par son regard unique sur les chantiers navals, la force des structures et la beauté brute des paysages qui nous entourent.
Une superbe occasion de s’évader et de redécouvrir notre patrimoine sous un angle résolument artistique. .
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 77 65 27
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English :
L’événement Exposition Nicolas Barabé Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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