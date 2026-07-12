Exposition Nicolas Barabé Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Nicolas Barabé

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez plonger dans l’univers captivant du peintre Nicolas Barabé.

À travers ses toiles, l’artiste vous embarque pour une escale maritime et industrielle fascinante.

Laissez-vous séduire par son regard unique sur les chantiers navals, la force des structures et la beauté brute des paysages qui nous entourent.

Une superbe occasion de s’évader et de redécouvrir notre patrimoine sous un angle résolument artistique. .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 77 65 27

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English :

L’événement Exposition Nicolas Barabé Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme