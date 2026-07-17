Exposition – Nicolas Guillemot – Nos nuages, Galerie Lamazière, Cormeilles-en-Parisis

Informations pratiques

Exposition – Nicolas Guillemot – Nos nuages 27 mars – 1 mai 2027 Galerie Lamazière Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-27T10:00:00+01:00 – 2027-03-27T13:00:00+01:00

Fin : 2027-05-01T14:00:00+02:00 – 2027-05-01T18:00:00+02:00

Vernissage le samedi 27 mars 2027 à 17h

Le cœur de la pratique artistique de Nicolas Guillemot, c’est le mouvement. Il l’explore par le théâtre, mais aussi la photographie et les arts plastiques. A la fois par de grandes fresques « volantes », réalisée à partir de kozo (papier japonais utilisé pour la calligraphie, l’aquarelle, l’imprimerie…), mais aussi par des dioramas (paysages miniatures fabriqués à la main), photographiés comme des paysages. Dans les deux cas, la même recherche : faire respirer l’image, et lui permettre d’entrer en résonance avec le vivant.

A savoir : en novembre 2026, Nicolas part au Japon pour un mois de création. Les pièces inédites nées de ce voyage seront présentées lors de cette exposition pour la première fois !

« Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où la lenteur est bannie, peut-on encore prendre le temps de contempler ce qui nous entoure ? (…) Nicolas Guillemot nous convie à un voyage intérieur. » Clotilde Scordia, historienne de l’art

Galerie Lamazière 27 Rue Thibault Chabrand, 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France 0134504765 https://www.ville-cormeilles95.fr/transitions/vie-culturelle/ https://www.instagram.com/culturecormeilles95/;https://www.facebook.com/CultureCormeilles95/;https://www.instagram.com/cormeillesenparisis/;https://www.facebook.com/cormeilles Découvrez des expositions valorisant la création contemporaine à travers diverses disciplines comme la peinture, l’illustration ou la photographie.

Mercredi de 10h à 12h | Vendredi de 16h30 à 18h | Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Entrée libre / Accueil de groupes (scolaires, associations, entreprises, IME) sur réservation. Ligne J depuis Saint Lazare

Vernissage le samedi 27 mars 2027 à 17h

©Guillemot Nicolas