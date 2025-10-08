Exposition Non-sens figurés Riedisheim

Exposition Non-sens figurés

13 rue de la paix Riedisheim Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-06-02 15:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

2026-06-02

La boussole de la condition humaine ne connait aucun repère. Sa rose des vents désigne les étranges cardinaux que sont la peine, la joie, le désarroi et l’espoir. Elle fait de mes inspirations sa girouette. Chaque nouveau jour, façonne un grain d’émeri, dont les années tissent la toile de fond. Les passages répétés de cet abrasif râpent douloureusement mon insouciance et avivent ma sensibilité aux injustices, à la barbarie et aux pensées bouchées à… l’émeri.

Jean-Luc Schické est un artiste colmarien, à la fois dessinateur et sculpteur. Son travail véhicule des messages forts et engagés, teintés de poésie et d’une certaine touche d’humour.

Vernissage le mardi 2 juin 2026 à 19h en présence de l’artiste.

Salle d'exposition accessible uniquement par un escalier.

13 rue de la paix Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 94 74 bibliotheque@riedisheim.fr

