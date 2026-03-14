Exposition Nos souhaits pour les arbres Place de la Libération Riscle

Exposition Nos souhaits pour les arbres

Place de la Libération Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-03-21

La forêt s’invite à l’école de Riscle…

Exposition Nos souhaits pour les Arbres

Suite à la plantation d’arbres effectuée par les écoles de Riscle, la Médiathèque propose une exposition des textes écrits par les enfants.

Une exposition photographique, relatant ces plantations, viendra agrémenter ces messages d’espoir.

Horaires d’ouverture

Mardi 16h 19h

Mercredi 10h 12h et 14h 19h

Jeudi: 12h 14h

Vendredi 10h 12h et 16h 19h

Samedi 10h 12h et 14h 17h .

Place de la Libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

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English :

The forest invites itself to the Riscle school…

Exhibition Our wishes for the Trees

Following the planting of trees by Riscle’s schools, the Médiathèque is offering an exhibition of texts written by the children.

A photographic exhibition, recounting these plantings, will complement these messages of hope.

L’événement Exposition Nos souhaits pour les arbres Riscle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65