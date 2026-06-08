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Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay

Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay

Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay mardi 11 août 2026.

Lieu : Espace culturel du Pays de Nay

Adresse : 28 Place du Marcadieu

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 11 août 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Nay

Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-08-11

Prolongez vos vacances d’été en partant à la découverte des richesses du patrimoine de notre région. De Limoges à Pau, en passant par la côte atlantique, la Nouvelle-Aquitaine n’a pas fini de vous surprendre.   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

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English : Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine

L’événement Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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