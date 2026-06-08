Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay
Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Espace culturel du Pays de Nay Nay mardi 11 août 2026.
Nay
Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-08-11
Prolongez vos vacances d’été en partant à la découverte des richesses du patrimoine de notre région. De Limoges à Pau, en passant par la côte atlantique, la Nouvelle-Aquitaine n’a pas fini de vous surprendre. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine
L’événement Exposition numérique Collection Nouvelle Aquitaine Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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