Les visites guidées de l’été Maison Carrée Nay
vendredi 31 juillet 2026 · Maison Carrée · Nay
Informations pratiques
Nay
Les visites guidées de l’été
Maison Carrée 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3.3 – 3.3 – 3.3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 15:45:00
Date(s) :
2026-07-31
La Maison Carrée vous propose ses visites guidées de l’été :
Explorez l’histoire de la Maison Carrée de Nay, magnifique hôtel particulier du XVIe siècle, témoin de la richesse architecturale de la Renaissance béarnaise.
Accompagné d’un guide, découvrez les secrets de ce bâtiment et son lien avec l’histoire de la ville de Nay.
Visite guidée de l’exposition Jean Dieuzaide, Les temps modernes
Plus de 60 tirages photographiques originaux constituent un témoignage de premier ordre sur les transformations profondes d’une époque l’essor économique de l’après-guerre, l’avènement de la modernité technologique, et le passage d’une France rurale vers une société industrialisée. .
Maison Carrée 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les visites guidées de l’été
L’événement Les visites guidées de l’été Nay a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- Cyclosportive la matthieu ladagnous Place de nay Nay 12 juillet 2026
- Les visites guidées de l’été Maison Carrée Nay 14 juillet 2026
- Concert trompette naturelle,cornet à bouquin et orgue Eglise Saint Vincent Nay 26 juillet 2026
- Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay Place de la République Nay 8 août 2026
- Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay 11 août 2026