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Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay Place de la République Nay

samedi 8 août 2026 · Place de la République · Nay

Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay Place de la République Nay

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Place de la République à Nay
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Nay

Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay

Place de la République Place de la République à Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le marché nocturne de Nay vous accueille avec plus de 20 exposants présents pour vous faire découvrir leurs créations et produits artisanaux savons, bijoux, céramiques, ainsi que de nombreuses autres réalisations.

À cette occasion, plusieurs restaurants, cafés et commerces de Nay seront également ouverts tout au long de la soirée pour accueillir les visiteurs   .

Place de la République Place de la République à Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 95 10  servicecommerces@mairienay.fr

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English : Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay

L’événement Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay Nay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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