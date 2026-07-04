Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay Place de la République Nay
samedi 8 août 2026 · Place de la République · Nay
Informations pratiques
Nay
Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay
Place de la République Place de la République à Nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le marché nocturne de Nay vous accueille avec plus de 20 exposants présents pour vous faire découvrir leurs créations et produits artisanaux savons, bijoux, céramiques, ainsi que de nombreuses autres réalisations.
À cette occasion, plusieurs restaurants, cafés et commerces de Nay seront également ouverts tout au long de la soirée pour accueillir les visiteurs .
Place de la République Place de la République à Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 95 10 servicecommerces@mairienay.fr
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English : Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay
L’événement Marché nocturne des artisans et créateurs à Nay Nay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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