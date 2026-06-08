Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay
Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Espace culturel du Pays de Nay Nay mardi 11 août 2026.
Nay
Séance de réalité virtuelle Le château de Pau
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-08-11
Première visite ou grand connaisseur de la maison d’Henri IV, venez à la rencontre de ce château et de sa légendaire tortue. Une découverte à quelques pas de chez nous, mais qui reste entourée de mystère. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
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English : Séance de réalité virtuelle Le château de Pau
L’événement Séance de réalité virtuelle Le château de Pau Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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