Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie Espace culturel du Pays de Nay Nay mardi 30 juin 2026.

Nay

Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-06-30

Argentique, monochrome plonger dans l’univers en noir et blanc des plus grands photographes. Cette sélection fait écho à la rétrospective Jean Dieuzaide à la Maison Carrée. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie

L’événement Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay