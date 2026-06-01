Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie Espace culturel du Pays de Nay Nay
Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie Espace culturel du Pays de Nay Nay mardi 30 juin 2026.
Nay
Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-06-30
Argentique, monochrome plonger dans l’univers en noir et blanc des plus grands photographes. Cette sélection fait écho à la rétrospective Jean Dieuzaide à la Maison Carrée. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie
L’événement Exposition numérique Le noir & blanc dans la photographie Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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