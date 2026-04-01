Exposition Oiseaux d’ici et d’ailleurs Médiathèque Roger Bichelberger – Forbach
Exposition Oiseaux d’ici et d’ailleurs Médiathèque Roger Bichelberger – Forbach samedi 18 avril 2026.
Forbach
Exposition Oiseaux d’ici et d’ailleurs
Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-04-18 13:30:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Partez à la rencontre des oiseaux qui peuplent nos paysages à travers l’objectif de Patrick Zimmer, photographe passionné, affilié à la LPO. Cette exposition accessible à tous invite à observer de plus près ces discrets voisins du quotidien, pour redécouvrir la richesse de la faune locale.Tout public
0 .
Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 61 90 mediatheque@mairie-forbach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet the birds that populate our landscapes through the lens of Patrick Zimmer, a passionate photographer affiliated with the LPO. This exhibition, accessible to all, invites you to take a closer look at these discreet everyday neighbors, and rediscover the richness of our local fauna.
L’événement Exposition Oiseaux d’ici et d’ailleurs Forbach a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME
À voir aussi à Forbach (Moselle)
- Concert de musique de chambre au Burghof Le Centre des Congrès du Burghof Forbach 22 avril 2026
- Lecture poétique Forbach 24 avril 2026
- Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix Forbach 25 avril 2026
- Les douze travelos d’Hercule C’est party ! Forbach 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Collectif Vélo Forbach Porte de France, Forbach 1 mai 2026