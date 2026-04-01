Exposition Oiseaux d’ici et d’ailleurs Médiathèque Roger Bichelberger – Forbach

Forbach

Exposition Oiseaux d’ici et d’ailleurs

Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez à la rencontre des oiseaux qui peuplent nos paysages à travers l’objectif de Patrick Zimmer, photographe passionné, affilié à la LPO. Cette exposition accessible à tous invite à observer de plus près ces discrets voisins du quotidien, pour redécouvrir la richesse de la faune locale.Tout public

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Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 61 90 mediatheque@mairie-forbach.fr

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English :

Meet the birds that populate our landscapes through the lens of Patrick Zimmer, a passionate photographer affiliated with the LPO. This exhibition, accessible to all, invites you to take a closer look at these discreet everyday neighbors, and rediscover the richness of our local fauna.

L’événement Exposition Oiseaux d’ici et d’ailleurs Forbach a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME