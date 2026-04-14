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Exposition : Ombres et Lumières, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition : Ombres et Lumières, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition : Ombres et Lumières, L’Atelier (à Vertou), Vertou samedi 18 avril 2026.

Lieu : L'Atelier (à Vertou)

Adresse : 18 Rue de l'Industrie, 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Exposition : Ombres et Lumières 18 – 26 avril L’Atelier (à Vertou) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Chaque peinture commence avec une intuition, une émotion, puis viennent les renoncements, les retours en arrière, les destructions, les reconstructions : retirer la matière joue tout autant que les apports, cela laisse toujours une marque. C’est un travail délibérément sans titre, car universel. À chacun de s’y plonger ou non, de projeter ses propres émotions et d’y proposer sa propre conclusion.

L’Atelier (à Vertou) 18 Rue de l’Industrie, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Ombres et Lumières d’Eliane Guérin exposition culture

Eliane Guérin

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