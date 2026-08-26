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Exposition « Ombres et Lumières » Manufacture des Tabacs Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Manufacture des Tabacs · Nantes

Exposition « Ombres et Lumières » Manufacture des Tabacs Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Manufacture des Tabacs
Adresse
10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 11:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Un événement Arteva.« Ombres et Lumière : langage simple et complexe à la fois, nourri d’images, de rêves et de profondeurs. Alliance de l’insondable ténébreux et des incandescences de la clarté. Vocabulaire du chercheur, inspiration de l’artiste, inaltérable clair obscur de nos propres mystères. »Hélène Poisot???? Exposition visible du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, de 11h à 19h???? Vernissage le mercredi 16 septembre de 18h à 21h

Manufacture des Tabacs Nantes 44000

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