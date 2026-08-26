Exposition « Ombres et Lumières » Manufacture des Tabacs Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Un événement Arteva.« Ombres et Lumière : langage simple et complexe à la fois, nourri d’images, de rêves et de profondeurs. Alliance de l’insondable ténébreux et des incandescences de la clarté. Vocabulaire du chercheur, inspiration de l’artiste, inaltérable clair obscur de nos propres mystères. »Hélène Poisot???? Exposition visible du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, de 11h à 19h???? Vernissage le mercredi 16 septembre de 18h à 21h

Manufacture des Tabacs Nantes 44000



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