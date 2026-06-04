Exposition ombres et lumières Saint-Paul-de-Vern
Exposition ombres et lumières Saint-Paul-de-Vern samedi 4 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Vern
Exposition ombres et lumières
115 impasse de Samonteil Saint-Paul-de-Vern Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Au fond d'une impasse dans un écrin de verdure, bois et métal associés discutent
Au fond d'une impasse dans un écrin de verdure, bois et métal associés discutent. Sculptures d'intérieur ou d'extérieur, murales ou sur socle sont à découvrir
Uniquement sur rendez-vous
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115 impasse de Samonteil Saint-Paul-de-Vern 46400 Lot Occitanie +33 6 85 81 31 48
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English :
At the end of a cul-de-sac in a green setting, wood and metal combine to discuss
L’événement Exposition ombres et lumières Saint-Paul-de-Vern a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne