Saint-Paul-de-Vern

Exposition ombres et lumières

115 impasse de Samonteil Saint-Paul-de-Vern Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Au fond d'une impasse dans un écrin de verdure, bois et métal associés discutent

Au fond d'une impasse dans un écrin de verdure, bois et métal associés discutent. Sculptures d'intérieur ou d'extérieur, murales ou sur socle sont à découvrir

Uniquement sur rendez-vous

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115 impasse de Samonteil Saint-Paul-de-Vern 46400 Lot Occitanie +33 6 85 81 31 48

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English :

At the end of a cul-de-sac in a green setting, wood and metal combine to discuss

L’événement Exposition ombres et lumières Saint-Paul-de-Vern a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne