Exposition Opaque LE MAT MAT Centre d’art contemporain Montrelais

Informations pratiques

Montrelais

Exposition Opaque LE MAT

MAT Centre d’art contemporain 19 rue de l’Abbaye Montrelais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir cette exposition de Claire Maugeais et Jean-Christophe Nourisson au MAT Montrelais.

Entrée libre, les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au MAT Montrelais. Fermeture les jours fériés.

Vernissage le samedi 19 septembre 2026, à 18h au MAT Montrelais.

Opaque réunit des œuvres récentes de Claire Maugeais et Jean-Christophe Nourisson. Ils proposent pour l’occasion une exposition pensée pour le MAT Montrelais, commune où ils sont installé depuis 7 ans.

Le titre de l’exposition part du constat de la persistance de l’opacité au cœur de l’hyper-transparence contemporaine. Les artistes invitent à une réflexion sur quelques-uns de ces paradoxes criants, entre l’anonymat des gestes et l’expression arrogante des mégapoles, entre dispositifs de contrôle et zone de confort. Leurs œuvres sont comme des poésies muettes et des images aveugles, elles posent un éclairage cru sur nos conditions d’existences. Ils envisagent le lieu de l’art comme un espace autre mais toujours relié à son extériorité et en devenir.

Dans ses peintures réalisées sur des supports du quotidien, Claire Maugeais s’empare des images de l’extractivisme et de la construction prédatrice. Elle les dépouille de leur signification monumentale et fonctionnelle. Chimères, ironie mordante et inventions plastiques replacent le jeu au centre du débat.

Jean-Christophe Nourisson sème les indices sculpturaux d’une réflexion sur la relation poreuse entre soi et les choses. Seuil, vitrines, machines et monuments interagissent avec le lieu et déjouent toute interprétation linéaire. .

MAT Centre d’art contemporain 19 rue de l’Abbaye Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64

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English :

Come check out this exhibition by Claire Maugeais and Jean-Christophe Nourisson at the MAT Montrelais.

L’événement Exposition Opaque LE MAT Montrelais a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis