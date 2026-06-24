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Exposition Outils en scène Les Granges-sous-Grignon Grignon

Exposition Outils en scène Les Granges-sous-Grignon Grignon mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Les Granges-sous-Grignon
Adresse
Chapelle
Ville
21150 Grignon
Département
Côte-d'Or
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif

Grignon

Exposition Outils en scène

Les Granges-sous-Grignon Chapelle Grignon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Visite guidée pour groupes sur réservation.   .

Les Granges-sous-Grignon Chapelle Grignon 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 67 88 58 

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English : Exposition Outils en scène

L’événement Exposition Outils en scène Grignon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*

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