Exposition Outils en scène Les Granges-sous-Grignon Grignon mercredi 1 juillet 2026.

Grignon

Exposition Outils en scène

Les Granges-sous-Grignon Chapelle Grignon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Visite guidée pour groupes sur réservation. .

Les Granges-sous-Grignon Chapelle Grignon 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 67 88 58

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English : Exposition Outils en scène

L’événement Exposition Outils en scène Grignon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*