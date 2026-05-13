Exposition « Oxydation » d’Ysel Fournet, Musée des forges, Moisdon-la-Rivière

Exposition « Oxydation » d’Ysel Fournet Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée des forges Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Artiste basé à Louisfert, Ysel Fournet a étudié la photographie à l’Ecole des Gobelins à Paris.

Photographe de reportage et photographe plasticien, il pratique également la peinture, la sculpture et le théâtre.

Au Musée des Forges, il expose ses photographies sur tôles alliant matières et surimpressions. Son travail demande de nombreuses manipulations à la fois techniques, artisanales et artistiques. Les photographies sont dans un premier temps prises avec un appareil photographique et retravaillées numériquement. L’artiste joue avec les sujets et les cadrages, la lumière et les assemblages. S’ensuit un long travail de préparation des supports pour transférer les images sur les tôles recyclées. Celles-ci doivent être martelées, aplanies, frappées, dérouillées, brossées, puis de l’antirouille est posé et enfin, elles sont peintes. Plusieurs cuissons du métal sont nécessaires avant d’accueillir les photographies en transfert.

À la fois artiste et artisan, les gestes d’Ysel Fournet sont proches de ceux des métiers du métal.

Dans le cadre des actions d’Éducation Artistique et Culturelle, Ysel Fournet rencontrera les habitants et les élèves du territoire et animera des ateliers de pratique artistique pour les groupes constitués.

Action soutenue par l’État-Drac des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique dans le cadre du Projet Culturel de Territoire Châteaubriant-Derval.

Musée des forges La Forge Neuve, 44520 Moisdon la Rivière, Pays de la Loire, France Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr http://amisdelaforge.blogspot.fr/

Artiste basé à Louisfert, Ysel Fournet a étudié la photographie à l’Ecole des Gobelins à Paris.

© Ysel FOURNET