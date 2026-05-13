Exposition Pablo Picasso, Destins Croisés au Château de Kerouzéré Sibiril

Informations pratiques

Au Château de Kerouzéré à Sibiril (Finistère Nord), l’histoire de l’art se met en mouvement. Avec l’exposition « Picasso – destins croisés », le visiteur est invité à pénétrer dans l’univers foisonnant de l’un des plus grands créateurs du XXᵉ siècle : Pablo Picasso. Mais ici, l’exposition met en lumière une facette méconnue de Pablo Picasso : son goût pour l’expérimentation au-delà de la peinture. Elle explore son travail dans les arts graphiques, la photographie, la céramique et l’illustration, révélant un artiste avide de nouveautés et de liberté formelle.

Une exposition atypique où architecture médiévale et art moderne s’entremêlent pour créer une harmonie parfaite.