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Exposition Pablo Picasso, Destins Croisés au Château de Kerouzéré Sibiril

mercredi 13 mai 2026 · Château de Kerouzéré · Sibiril

Exposition Pablo Picasso, Destins Croisés au Château de Kerouzéré Sibiril

Informations pratiques

Début
mercredi 13 mai 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Château de Kerouzéré
Adresse
Château de Kerouzéré
Ville
29250 Sibiril
Département
Finistère
Tarif
16 ans et + : 12€; 7-15 ans : 10€; PSH et 4-6 ans : 7€

Au Château de Kerouzéré à Sibiril (Finistère Nord), l’histoire de l’art se met en mouvement. Avec l’exposition « Picasso – destins croisés », le visiteur est invité à pénétrer dans l’univers foisonnant de l’un des plus grands créateurs du XXᵉ siècle : Pablo Picasso. Mais ici, l’exposition met en lumière une facette méconnue de Pablo Picasso : son goût pour l’expérimentation au-delà de la peinture. Elle explore son travail dans les arts graphiques, la photographie, la céramique et l’illustration, révélant un artiste avide de nouveautés et de liberté formelle.
Une exposition atypique où architecture médiévale et art moderne s’entremêlent pour créer une harmonie parfaite.

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