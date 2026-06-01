Exposition par Art Image Chapelle de l’hôpital Pornic
Exposition par Art Image Chapelle de l’hôpital Pornic samedi 13 juin 2026.
Pornic
Exposition par Art Image
Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Une exposition artistique à Pornic aux différentes techniques !
Qui expose ?
L’association Art-Image à Pornic se consacre à la promotion des arts visuels en rassemblant des peintres, sculpteurs, plasticiens et photographes. Elle dynamise la vie culturelle locale à travers des expositions collectives et des événements phares, à l’image du Salon d’Art Pornic Grand-Ouest.
À voir sur place
Ving artistes exposent leurs œuvres selon différentes techniques telles que l’acrylique, l’aquarelle, l’huile ou encore la photographie.
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)
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Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
An art exhibition in Pornic using a variety of techniques!
L’événement Exposition par Art Image Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
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