Exposition par Art Image Chapelle de l’hôpital Pornic

Pornic

Exposition par Art Image

Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Une exposition artistique à Pornic aux différentes techniques !

Qui expose ?

L’association Art-Image à Pornic se consacre à la promotion des arts visuels en rassemblant des peintres, sculpteurs, plasticiens et photographes. Elle dynamise la vie culturelle locale à travers des expositions collectives et des événements phares, à l’image du Salon d’Art Pornic Grand-Ouest.

À voir sur place

Ving artistes exposent leurs œuvres selon différentes techniques telles que l’acrylique, l’aquarelle, l’huile ou encore la photographie.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)

Découvrez les galeries et ateliers sur Destination Pornic en cliquant ici

Ne manquez exposition artistique dans le centre historique de Pornic avec Destination Pornic !

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An art exhibition in Pornic using a variety of techniques!

L’événement Exposition par Art Image Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic