Exposition par les Frères Manaï Salle de la Marine Pornic samedi 1 août 2026.

Pornic

Exposition par les Frères Manaï

Salle de la Marine Rue de la marine Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Entre hyperréalisme et installations sonores une exposition pas comme les autres proposée par les Frères Manaï.

Deux frères, chacun dans leur style et surtout unis par le bonheur de la création, dévoilent des œuvres artisitiques originales à la salle de la Marine à Pornic.

Portrait des artistes

Yassin exprime son art graphique à travers une peinture figurative très colorée. En général, il présente principalement des portraits en papier collé. Ses créations s’inscrivent dans une démarche hyperréaliste.

De son côté, Karim choisit l’abstraction avec une impressionnante installation de ghetto blasters vintage. Ce passionné de musique assemble des objets liés au son pour créer des structures imposantes, comme des colonnes ou un totem.

Le saviez-vous ?

Leur nom vous parle ? En effet, ces deux artistes font leur retour sur Pornic. En juillet 2021, ils étaient déjà venus présenter leurs œuvres dans leur exposition intitulée Les Frères Manaï .

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)

Toilettes à proximité

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Salle de la Marine Rue de la marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Between hyperrealism and sound installations: an exhibition like no other by the Manaï brothers.

L’événement Exposition par les Frères Manaï Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic