Exposition PARCC Brasilia/Chandigarh de Louidgi Beltrame Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Labenne

Exposition PARCC Brasilia/Chandigarh de Louidgi Beltrame

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2027-01-03 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Brasilia et Chandigarh. Deux capitales construites à la fin des années 1950, sur deux continents. D’un côté, la nouvelle capitale administrative du Brésil conçue par Oscar Niemeyer ; de l’autre, la ville imaginée par Le Corbusier pour le Pendjab indien.

Vidéo de Louidgi Beltrame durée 26 mn

Brasilia et Chandigarh. Deux capitales construites à la fin des années 1950, sur deux continents. D’un côté, la nouvelle capitale administrative du Brésil conçue par Oscar Niemeyer ; de l’autre, la ville imaginée par Le Corbusier pour le Pendjab indien.

Vidéo de Louidgi Beltrame durée 26 mn .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

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English : Exposition PARCC Brasilia/Chandigarh de Louidgi Beltrame

Brasília and Chandigarh. Two capital cities built in the late 1950s, on two continents. On one hand, Brazil’s new administrative capital, designed by Oscar Niemeyer; on the other, the city conceived by Le Corbusier for the Indian state of Punjab.

Video by Louidgi Beltrame—running time: 26 min

L’événement Exposition PARCC Brasilia/Chandigarh de Louidgi Beltrame Labenne a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS