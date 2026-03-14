Le mois de la Spatule Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne
Le mois de la Spatule Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne dimanche 6 septembre 2026.
Le mois de la Spatule
Réserve Naturelle du Marais d’Orx 1005 Route du Marais Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Tous les dimanches de Septembre, retrouvez un garde en accueil posté pour observer les spatules blanches et tout apprendre de cette espèce emblématique du Marais d’Orx.
Tous les dimanches de Septembre, retrouvez un garde en accueil posté pour observer les spatules blanches et tout apprendre de cette espèce emblématique du Marais d’Orx. .
Réserve Naturelle du Marais d’Orx 1005 Route du Marais Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 42 46 reserve-maraisorx@orange.fr
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English : Le mois de la Spatule
Every Sunday in September, join a guard at the reception desk to observe the white spoonbills and learn all about this emblematic species of the Marais d’Orx.
L’événement Le mois de la Spatule Labenne a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI LAS