Exposition PARCC Faire non frontière de Chourouk Hriech Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Labenne

Exposition PARCC Faire non frontière de Chourouk Hriech

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2027-01-03 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Faire non frontière est une exposition de Chourouk Hriech qui explore les paysages des Landes à travers l’histoire du pin maritime, figure emblématique d’un territoire façonné autant par les dynamiques naturelles que par les interventions humaines.

Faire non frontière est une exposition de Chourouk Hriech qui explore les paysages des Landes à travers l’histoire du pin maritime, figure emblématique d’un territoire façonné autant par les dynamiques naturelles que par les interventions humaines. Depuis toujours, le dessin est au cœur de la pratique de l’artiste. Il devient un espace où se rencontrent paysages, architectures, cartographies, récits et imaginaires. À partir de recherches sur la forêt landaise, Chourouk Hriech propose une lecture sensible du territoire, envisagé comme un espace vivant traversé par les migrations, les mémoires, les échanges et les transformations du paysage. .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

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English : Exposition PARCC Faire non frontière de Chourouk Hriech

%AB Faire non fronti%E8re %BB is an exhibition by Chourouk Hriech that explores the landscapes of the Landes region %E0 through the history of the maritime pine, an iconic symbol of a territory shaped as much by natural forces as by human intervention.

L’événement Exposition PARCC Faire non frontière de Chourouk Hriech Labenne a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS