Exposition PARCC Gagner du terrain de Jérémy Gouellou Parking place Darmanté Labenne
samedi 19 septembre 2026 · Parking place Darmanté · Labenne
Informations pratiques
Labenne
Exposition PARCC Gagner du terrain de Jérémy Gouellou
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2027-01-03 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Gagner du terrain est une série photographique réalisée par Jérémy Gouellou au printemps 2026 dans le cadre d’une résidence sur le territoire de Maremne Adour Côte-Sud.
Gagner du terrain est une série photographique réalisée par Jérémy Gouellou au printemps 2026 dans le cadre d’une résidence sur le territoire de Maremne Adour Côte-Sud. À travers l’exploration de paysages ordinaires zones d’activités, lotissements, espaces agricoles ou littoraux –, l’artiste observe les transformations qui façonnent le territoire. Certaines photographies portent volontairement les traces du temps voiles, effacements, altérations faisant de l’image elle-même un espace de mémoire et de disparition. .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
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English : Exposition PARCC Gagner du terrain de Jérémy Gouellou
%AB Gaining Ground %BB is a photographic series created by Jérémy Gouellou in the spring of 2026 as part of an artist residency in the Maremne Adour Côte-Sud region.
L’événement Exposition PARCC Gagner du terrain de Jérémy Gouellou Labenne a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS
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