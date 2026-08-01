Exposition Parenthèses insolites Salle des fêtes Pontorson

Informations pratiques

Pontorson

Exposition Parenthèses insolites

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Parenthèses insolites Une exposition unique à Pontorson, de géométrie islamique, reposant sur l’usage exclusif du compas et de la règle pour créer des motifs infinis.

Toutes les oeuvres sont des pièces uniques. Deux montages audiovisuelles en continu.

Artiste Marido Coulon.

Tous publics. .

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 38 22 16 88 parenthesesdevies@gmail.com

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English : Exposition Parenthèses insolites

L’événement Exposition Parenthèses insolites Pontorson a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts