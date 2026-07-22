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Spectacle folklorique Groupe Son d’Aqui (Galice) Pontorson

mardi 11 août 2026 · Pontorson

Spectacle folklorique Groupe Son d’Aqui (Galice) Pontorson

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
45 De Chaussée de Ville Chérel
Ville
50170 Pontorson
Département
Manche
Tarif

Pontorson

Spectacle folklorique Groupe Son d’Aqui (Galice)

45 De Chaussée de Ville Chérel Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Musiques du monde. Fondé par des passionnés le groupe s’est produit sur de nombreuses scènes pour mettre en valeur la culture et le folklore galiciens (région du nord de l’ Espagne). Les danseuses et danseurs sont accompagnés par des musiciens qui jouent des instruments traditionnels: gaitas, percussions (tambourin galicien, pandeiros, lata de pomenton, triangles) et des cantareiras (chanteuses).
Billets en vente chez Sandrine Duthil Fleuriste 38 rue Couesnon à Pontorson.   .

45 De Chaussée de Ville Chérel Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 00 04 

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English : Spectacle folklorique Groupe Son d’Aqui (Galice)

L’événement Spectacle folklorique Groupe Son d’Aqui (Galice) Pontorson a été mis à jour le 2026-07-17 par OT MSM Normandie BIT Pontorson

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