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AGENDA · Pontorson

Vide-grenier Pontorson

dimanche 2 août 2026 · Pontorson

Vide-grenier Pontorson

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
39 Route de la Grève Moidrey
Ville
50170 Pontorson
Département
Manche
Tarif

Pontorson

Vide-grenier

39 Route de la Grève Moidrey Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

  .

39 Route de la Grève Moidrey Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 77 58 16 72  festybeauvoir@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Pontorson a été mis à jour le 2026-07-17 par OT MSM Normandie BIT Pontorson

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