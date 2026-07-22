Informations pratiques

Pontorson

Vide-grenier

39 Route de la Grève Moidrey Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

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39 Route de la Grève Moidrey Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 77 58 16 72 festybeauvoir@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Pontorson a été mis à jour le 2026-07-17 par OT MSM Normandie BIT Pontorson