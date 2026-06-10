Exposition : « Parfois, un petit miroir sort de mon corps » Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes
Exposition : « Parfois, un petit miroir sort de mon corps » Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes dimanche 12 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Cette exposition réunit les artistes Lina Goudjil et Claire Charvet, toutes deux résidentes des Ateliers de la Ville en Bois, autour d’un dialogue entre images, récits et formes sensibles. Nourries d’approches singulières – entre mémoire, identité, narration et expérimentation des médiums – leurs pratiques se rencontrent dans une exposition collective pensée comme un espace de circulation des imaginaires.Pour cette occasion, elles invitent également de nombreux·ses artistes à investir le lieu, créant un parcours pluriel où plusieurs œuvres se répondent.Artistes intervenants : Nivine Elachaoui, Margaux Moëllic, Shana Gourdin Houacine, Phara Oublié, Marina Ashrafi, Aïda Lorrain, Lea Viretto, Tom Polleau, Massabielle Brun et Lucie CollinExposition visible du mercredi 8 au dimanche 12 juillet de 14h à 18hVernissage : jeudi 9 juillet de 18h30 à 22h
Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100
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